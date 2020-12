Foot - Manchester United

Manchester United : Solskjaer explique un choix fort avec Edinson Cavani !

Publié le 26 décembre 2020 à 21h10 par A.D.

Pour le déplacement à Leicester, Ole Gunnar Solskjaer a décidé de laisser Edinson Cavani sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Une décision que le coach de Manchester United a expliqué après la rencontre.