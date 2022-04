Foot - Manchester United

Manchester United : Rangnick lâche un avertissement à Klopp !

Publié le 18 avril 2022 à 22h50 par P.L.

Manchester United se déplacera à Liverpool ce mardi soir pour le compte de la 30e journée de Premier League. Et pour Ralf Rangnick, une victoire est possible pour son équipe si elle hausse son niveau de jeu.