Manchester United : Bruno Fernandes reçoit un vibrant hommage !

Publié le 22 mai 2021 à 14h20 par La rédaction

Arrivé à l'hiver 2020, Bruno Fernandes a totalement changé Manchester United. Décisif pour les Red Devils, le Portugais s'est très vite montré à son avantage. Ses prestations ont eu le mérite d'être reconnues par les légendes du club, dont Sir Alex Ferguson.