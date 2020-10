Foot - Manchester City

Manchester City : Guardiola s’enflamme totalement pour Bielsa !

Publié le 2 octobre 2020 à 23h25 par La rédaction

Ce samedi en Premier League aura lieu la rencontre Leeds-Manchester City. Outre un duel entre le vice-champion et un promu, c’est aussi les retrouvailles entre Marcelo Bielsa et Pep Guardiola. L'occasion pour ce dernier d'afficher son admiration pour l'ancien entraîneur de l'OM.