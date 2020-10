Foot - Chelsea

Mercato - Chelsea : Mendy évoque sa relation avec Kepa !

Publié le 24 octobre 2020 à 11h40 par La rédaction

Arrivé de Rennes lors de la dernière fenêtre des transferts, Édouard Mendy s’impose comme portier numéro 1 dans les buts de Chelsea, reléguant Kepa Arrizabalaga sur le banc. Le Sénégalais se dit sans pression.