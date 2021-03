Foot - Chelsea

Chelsea : Tuchel prévient ses adversaires en Ligue des Champions !

Publié le 18 mars 2021 à 22h50 par A.D. mis à jour le 18 mars 2021 à 22h52

Après avoir éliminé l'Atlético, Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Avant le tirage au sort, Thomas Tuchel a fait passer un message fort.