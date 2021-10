Foot - Chelsea

Chelsea : Tuchel donne son favori pour le Ballon d'Or

Publié le 10 octobre 2021 à 9h23 par La rédaction

Alors que la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or a été dévoilée, Thomas Tuchel donne son favori pour cette année. Et sans surprise, c'est un joueur qui évolue sous ses ordres à Chelsea.