Foot - Chelsea

Chelsea : La déception de Thomas Tuchel après la défaite contre Leicester

Publié le 15 mai 2021 à 22h40 par La rédaction

Chelsea a été défait par Leicester en finale de FA Cup ce samedi (1-0). Après la rencontre, Thomas Tuchel n'a pas caché sa déception, regrettant le manque d'efficacité de son équipe.