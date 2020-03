Foot - Chelsea

Chelsea : Lampard s’enflamme pour Giroud !

Publié le 8 mars 2020 à 23h10 par D.M. mis à jour le 8 mars 2020 à 23h13

L’entraîneur de Chelsea Franck Lampard n’a pas tari d’éloges pour Olivier Giroud, buteur ce dimanche face à Everton (4-0).