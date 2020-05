Foot - Arsenal

Arsenal - Clash : Unai Emery tacle Mesut Özil !

Publié le 16 mai 2020 à 14h40 par La rédaction

Invité à parler de son passage à Arsenal par The Guardian, l’ancien coach du PSG s’est livré concernant Mesut Özil, son comportement ainsi que sur les raisons pour lesquelles l’Allemand n’a pas eu le brassard de capitaine à Arsenal.