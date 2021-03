Foot - Allemagne

Polémique : Le mea-culpa de Thuram après son crachat !

Publié le 14 mars 2021 à 15h40 par La rédaction

Auteur d'un vilain crachat sur un adversaire en décembre dernier, Marcus Thuram a évidemment été sanctionné pour cela. Quelques mois plus tard, le Français est revenu sur ce geste.