Borussia Dortmund : Ce témoignage improbable sur Haaland

Publié le 14 novembre 2020 à 21h50 par La rédaction

Irrésistible en ce début de saison, Erling Braut Haaland fait trembler tous les défenseurs d’Europe. La Roumanie recevra la Norvège en Ligue des Nations dimanche soir, et le sélectionneur roumain a un plan pour bloquer la pépite.