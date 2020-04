Foot - Borussia Dortmund

Foot - Borussia Dortmund : Jason Sancho fait l’unanimité au BvB !

Publié le 19 avril 2020 à 19h05 par La rédaction

Annoncé sur le départ du Borussia Dortmund cet été, Jadon Sancho est très apprécie au sein du vestiaire du club de la Ruhr. Recrue hivernale du Borussia, Emre Can lui prédit un avenir radieux.