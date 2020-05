Foot - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund : Quand Haaland s’enflamme pour Jadon Sancho !

Publié le 1 mai 2020 à 22h40 par La rédaction

Formant avec Jadon Sancho une attaque de folie au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a estimé que le BvB était chanceux de pouvoir compter dans ses rangs un talent comme l’Anglais.