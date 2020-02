Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Lucas Hernandez s'enflamme pour son grand retour

Publié le 22 février 2020 à 15h25 par A.D. mis à jour le 22 février 2020 à 15h26

Blessé gravement à la cheville, Lucas Hernandez a manqué plusieurs mois de compétition. Le défenseur du Bayern a fait part de son immense plaisir de retrouver les terrains.