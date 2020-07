Bayern Munich : Grosse tuile pour Benjamin Pavard ?

Foot - Bayern Munich

Ce dimanche, Benjamin Pavard a contracté une blessure à la cheville qui pourrait l’écarter des terrains pour trois semaines.

Pour sa première saison avec le Bayern Munich, Benjamin Pavard a pris part à 32 matchs du club bavarois. Force est de constater que le champion du monde tricolore est parvenu à correctement faire la transition entre Stuttgart et l’institution du football allemand. Alors que la Bundesliga a rendu son verdict il y a de cela plusieurs semaines déjà, Benjamin Pavard s’est blessé à l’entraînement ce dimanche matin. Entraîneur du Bayern, Hans-Dieter Flick s’est exprimé sur le sujet. « Pavard a contracté une blessure à l’entraînement ce matin. Nous devrons attendre qu’il soit correctement examiné pour savoir s’il sera écarté, et si c’est le cas, pour combien de temps ». Touché à la cheville, Benjamin Pavard pourrait être écarté des terrains pour trois semaines d’après les premières informations en provenance d’Allemagne. Le Bayern Munich est en préparation pour son Audi Tour estival.

Hansi #Flick: "@BenPavard28 suffered an injury in training this morning. We will have to wait until he is properly examined until we know whether he'll be sidelined and, if so, for how long."#AudiFCBTour pic.twitter.com/lXOyQBLuTY