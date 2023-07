Quiz sur les grandes victoires du Tour de France

La rédaction

Le Tour de France, depuis sa création en 1903, est bien sûr le plus grand des théâtres au monde, racontant des histoires incroyables, faites d’exploits exceptionnels, de rebondissements, de trahisons ou de fidélité absolue, de défaillances ou de drames. Certaines étapes ont ainsi marqué les mémoires des amoureux du cyclisme.

Le Tour de France est bien sûr le théâtre de raids de légende, de défaillances aussi, permettant à la course de connaître de multiples rebondissements. Avec le temps, le niveau d’ensemble des coureurs a rendu la compétition beaucoup plus cadenassée. Aujourd’hui, la dernière étape s’apparente à un long bal costumé, avant que le peloton ne s’explique sur les Champs-Elysées pour la victoire d’étape. En 1947, il n’en allait pas du tout de même… Un Français parvint ce jour-là à renverser la table au terme d’une étape de folie pour aller chercher le maillot jaune.

Des coups de Trafalgar

L’histoire regorge d’étapes de légende, principalement en montagne, même si les étapes de plaine ont aussi été le théâtre d’explications phénoménales, comme lors de l’étape des pavés en 1979, où Joop Zoetemelk réussit un formidable coup de Trafalgar pour prendre plus de trois minutes à Bernard Hinault, obligeant le Breton à un énorme travail de harcèlement dans les étapes suivantes, jusqu’à ce qu’il finisse par reprendre le maillot jaune dans les Alpes. Un autre exemple marquant eut lieu en 1987, lors de la 15ème étape arrivant à Blagnac, une étape au cours de laquelle le peloton fût piégé au cœur d’un orage absolument incroyable, roulant pendant deux-trois kilomètres au milieu d’un véritable torrent sur la route, les voitures suiveuses peinant même à circuler, l’eau montant au-dessus de la moitié des roues. Ce jour-là, l’équipe des Système U de Charly Mottet et Laurent Fignon, drivée par le grand tacticien Cyrille Guimard, en profita pour lancer une offensive de haut niveau, permettant à ses deux leaders de reprendre un temps précieux au classement général à deux adversaires de taille, Stephen Roche et Jean-François Bernard. L’histoire du Tour de France contient un grand nombre de grands épisodes comme ceux-là, entre exploit, défaillance et drame.