Cyclisme - Tour de France : Lenny Martinez donne rendez-vous !

Alexandre Higounet

Alors que s’achève le Tour d’Espagne, au cours duquel il a lutté au niveau des meilleurs jusqu’à la fin de la deuxième semaine, et ce alors qu’il découvrait son premier grand Tour à 20 ans, Lenny Martinez, le grimpeur de la Groupama-FDJ, en ressort avec la conviction qu’il peut jouer la gagne sur les épreuves de trois semaines à l’avenir. Analyse.

Finalement 24ème au classement final de la Vuelta, Lenny Martinez, qui pour son premier grand Tour - à 20 ans à peine - a lutté pendant quinze jours au sommet du classement avec les ténors Vingegaard-Roglic-Evenepoel avant de s’effriter logiquement en troisième semaine, a reçu la confirmation qu’il était en mesure de lutter au plus haut niveau mondial pour les classements généraux, et qu’avec l’expérience et la « caisse » emmagasinées au cours de l’épreuve, il devrait rapidement pouvoir jouer la gagne avec les meilleurs jusqu’au bout.

Cyclisme - Tour de France : Pour Lenny Martinez, on sait ! https://t.co/177RP156k3 pic.twitter.com/7JtSMV9k3V — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

« On reviendra »

Interrogé à la veille de l’arrivée de la Vuelta, le petit grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ, qui a pris l’échappée gagnante lors de la difficile avant-dernière étape, donnait d’ailleurs déjà rendez-vous pour l’avenir, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Les sensations sont revenues et ça fait plaisir de finir sur une bonne note, en donnant tout dans l’échappée et en vidant le réservoir jusqu’à la ligne. J’ai essayé et j’ai tout donné pour obtenir la victoire d’étape, mais on reviendra ».

« J’ai envie de me battre pour le général à l’avenir »