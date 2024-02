Cyclisme : Il évoque la métamorphose d’Evenepoel

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à La Dernière Heure, Louis Vervaeke, l’un des coureurs appelés à constituer la garde rapprochée de Remco Evenepoel pour le Tour de France, a évoqué la transformation mentale du champion belge en vue de ce nouvel objectif.

Dans sa quête du maillot jaune, le grand défi de la suite de sa carrière, Remco Evenepoel sait qu’il aura besoin d’une équipe solidaire, performante et dévouée pour l’amener à la victoire. Au sein de la Soudal-Quickstep, on n’a pas hésité à réorienter les grandes lignes stratégiques de l’équipe pour bâtir un groupe plus en adéquation avec cette exigence.

Cyclisme : Roglic se livre sur le doublé Giro-Tour de Pogacar… https://t.co/2zbqtgDAum pic.twitter.com/bu8Qo6W48J — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Il y a actuellement 12 ou 13 candidats pour le Tour »

Louis Vervaeke fait partie de cette garde rapprochée. Il figure dans la liste des candidats à une place dans le Tour, et selon ses mots, rien n’est fixé au sujet d’une sélection finale autour d’Evenepoel en juillet. Dans les colonnes de La Dernière Heure , Vervaeke a notamment déclaré : « Le Tour ? C'est bien sûr l'un des objectifs les plus importants de l'année pour notre équipe. Et je dois prouver que je mérite de faire partie de l'équipe qui soutiendra Remco. Il y a actuellement douze à treize candidats. Plus il y en a, mieux c'est. Cela signifie qu’il faut être à son meilleur pour gagner une place ».

« Evenepoel devient chaque jour un peu plus leader »