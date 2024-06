Alaphilippe snobe le Tour de France, c’est validé en direct

Thibault Morlain

Participer ? Ne pas participer ? Au sortir de son Tour d’Italie, Julian Alaphilippe avait une décision à prendre concernant sa présence ou non sur le Tour de France. Leader de la Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel aurait aimé avoir le Français à ses côtés pour tenter de gagner le maillot jaune, mais Alaphilippe en a décidé autrement. Le compagnon de Marion Rousse ne sera pas au départ de la Grande Boucle, privilégiant plutôt les Jeux Olympiques. Un choix complètement logique aux yeux de Marc Madiot.

Ces derniers jours, on se demandait si Julian Alaphilippe allait finalement être au départ du Tour de France à Florence ou non. Cela ne sera finalement pas le cas. Le Français ne sera pas avec la Soudal Quick-Step sur la Grande Boucle comme l’avait annoncé Christian Prudhomme, patron du Tour : « Julian Alaphilippe est un champion emblématique, il est hyper sympa et j'aurais rêvé qu'on le voit au départ du Tour de France. C'est pas pour ça qu'on l'aimera moins. S'il est champion olympique, on en sera très heureux aussi. C'est sur les courses d'un jour qu'il exprime tout son potentiel ». Après son Tour d'Italie, le compagnon de Marion Rousse pense désormais davantage aux Jeux Olympiques qui approchent à Paris cet été.

Tour de France : Le rêve d’Alaphilippe prend forme ! https://t.co/Rv6WvjGiQ6 pic.twitter.com/7fGqZPn1HZ — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Alaphilippe a parfaitement raison »

Ce samedi, sur RMC , Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, a commenté la décision de Julian Alaphilippe de ne pas participer au Tour de France pour se concentrer sur les Jeux Olympiques. Un choix logique ? La réponse est oui. « Alaphilippe a parfaitement raison de ne participer pas au Tour de France comme équipier. Ça ne va rien lui apporter à sa notoriété. Au mieux, il gagnera une étape et ça n’aura pas d'intérêt particulier. Par contre, il se met dans une situation où il devenir champion olympique et garder toutes ses chances derrière pour les championnats du monde et les championnats d’Europe, là il a raison de ne pas aller au Tour. Je suis à la place d’Alaphilippe, j’ai le même raisonnement, la même attitude. (…) Alaphilippe a parfaitement raison de privilégier les JO au Tour de France », a lâché Madiot à propos du coureur français de la Soudal Quick-Step.

« Il est plus important de réussir sur le Tour de France qu’aux JO »