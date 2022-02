Cyclisme

Cyclisme : Le message lourd de sens d'Alaphilippe sur la suite de la saison !

Publié le 28 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Cinquième de la Faun Drôme Classic, Julian Alaphilippe était, malgré tout, content de sa course et donne rendez-vous pour la suite de la saison.

Deuxième du Tour de la Provence derrière Nairo Quintana pour sa première course de la saison, Julian Alaphilippe a alterné le bon et le moins bon lors du Faun Drôme Classic. En difficulté samedi, le coureur français est parvenu à se montrer ce dimanche. Pas suffisant néanmoins pour rattraper le vainqueur, le Danois Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma). En retrait, Alaphilippe est , malgré tout, heureux de sa prestation.

« Je suis content de partir sur les prochains objectifs »