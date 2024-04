Alaphilippe se prépare à vivre un calvaire

Thibault Morlain

A quelques jours de prendre le départ du Tour d'Italie, Julian Alaphilippe va pouvoir jauger son état de forme sur les routes du Tour de Romandie. C'est ce mardi que le départ sera donné. L'occasion donc pour le compagnon de Marion Rousse de savoir où il en est. Mais cette semaine de compétition ne sera pas simple tant on annonce des conditions météorologiques compliquées.

« L’état de santé est bon ». Avant de prendre le départ du Tour de Romandie ce mardi, Julian Alaphilippe a tenu à rassurer tout le monde sur son état de santé alors que dernièrement, cela n'était pas ça pour le Français. Ça irait donc mieux pour le compagnon de Marion Rousse qui sera sur le Tour de Romandie cette semaine afin de préparer le Tour d'Italie. Une préparation qui s'annonce compliquée puisque il risque de faire très froid lors de cette édition 2024 du Tour de Romandie.

« Le danger, c’est l’humidité »

C'est un calvaire qui pourrait donc attendre Julian Alaphilippe et compagnie lors de ce Tour de Romandie. A ce propos, le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a fait savoir pour Le Matin : « Le froid en lui-même, ça va encore. Mais le danger, c’est l’humidité qui va avec. Quand il fait froid et qu’il pleut, par exemple. C’est ça qui est difficile pour nous, les coureurs, en particulier pour ceux qui craignent le froid. Moi, je sais que ce ne sont pas des conditions que j’affectionne. Mais voilà, on a la chance aussi d’avoir du super matériel, des bons vêtements. On peut compter là-dessus ».

« J’espère qu’on aura la chance de notre côté avec la météo »