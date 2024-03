Catch : Changement historique à la WWE, c'est du jamais vu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette année, WrestleMania fête son quarantième anniversaire à Philadelphie les 6 et 7 avril prochain. Un rendez-vous attendu et historique pour la WWE, qui profitera de l’occasion pour apporter un changement important qui n’échappera à personne : la mise en place d’un nouveau sponsor au centre du ring, une première dans l’histoire de la compagnie de catch.

À quelques semaines de WrestleMania XL, la WWE a officialisé une nouvelle qui risque de chambouler les fans pendant un petit moment. Un accord a en effet été trouvé avec la marque de boissons énergétiques Prime qui verra désormais son logo apparaître au centre du ring à l’occasion des Premium Live Event (autrement dit ses pay-per-view). Une grande première pour la compagnie qui s’était jusqu’ici refusée à afficher l’un de ses sponsors sur cet espace. Prime devient par la même occasion le premier partenaire commun de la WWE et de l’UFC, réunies toutes les deux au sein du groupe TKO.

NO WAY! 🔥🔥🔥@LoganPaul just announced that starting at #WrestleMania XL, @PrimeHydrate will be the center ring sponsor of every WWE PLE! #SmackDown pic.twitter.com/gv1x4eU3hr — WWE (@WWE) March 9, 2024

Un changement de taille par rapport à l’ère McMahon

Par le passé, il avait été mentionné que Vince McMahon, l’ancien président emblématique de la WWE, était partisan d'un ring propre, à savoir sans publicité affichée au centre, sur les barricades ou aux alentours. Au fil des années, symbole de l’effacement de McMahon à la tête de la compagnie et de l’émergence du PDG Nick Khan, la WWE a revu sa position sur le sujet jusqu’à accepter la présence de Prime à WrestleMania XL puis lors de ses prochains grands événements. En 2023, la marque de snacks salés Slim Jim avait donné son nom à une Battle Royal organisée à SummerSlam, son logo s’affichant à l’extérieur du ring. Quelques mois auparavant, au Royal Rumble, c'est une autre boisson (Mountain Dew) qui avait été mise à l'honneur en sponsorisant le Mountain Dew Pitch Black Match organisé entre Bray Wyatt et LA Knight. Une nouvelle étape a donc été franchie avec la boisson des Youtubeurs Logan Paul et KSI, loin d’être surprenant quand on sait que le premier s’est reconverti dans le catch et possède actuellement le titre des États-Unis à la WWE.

The slim jim battle royal win getting THIS reaction is insanity Strap a rocket ship to LA Knight immediately#SummerSlam pic.twitter.com/SMOE1kVpNZ — WrestlePurists (@WrestlePurists) August 6, 2023

« Un rêve devenu réalité », savoure Logan Paul