Une légende de la NBA nomme les trois stars modernes qui auraient pu jouer à son époque

Florian Barré

Beaucoup pensent que les années 80 ont été l’époque la plus difficile de la NBA et que la plupart des joueurs d’aujourd’hui ne survivraient pas à ce genre de basket-ball. La légende des Los Angeles Lakers, Magic Johnson, est d'accord avec cette notion et, d'après son évaluation, seuls Kobe Bryant, LeBron James et Kevin Garnett se seraient bien débrouillés à son époque.

Compte tenu de sa carrière exceptionnelle en NBA - quadruple MVP et triple MVP des Finales, entre autres - Magic Johnson a gagné le droit d’être attentivement écouté lorsqu’il évoque le niveau de la ligue lors de différentes époques. Certains pensent que les stars d’aujourd’hui n’auraient eu aucune chance dans les années 1980, d’autres estiment que le contraire est véridique. Un avis qu’Earvin Johnson, de son vrai nom, ne partage pas. Pour lui, son jeu serait encore efficace dans la NBA moderne.

NBA : «Jamais vu ça», Wembanyama choque une légende https://t.co/hu6CYxXgZ9 pic.twitter.com/rxYpTUe2wr — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« Je n'aurais aucune résistance dans les matchs d'aujourd'hui »

« Oh, cela ne changerait rien, car ce que je fais, ce dans quoi je me spécialise, est encore nécessaire dans le jeu aujourd'hui. Il s'agit de le transmettre aux gens et de les mettre en position de marquer. Alors maintenant, au lieu de le transmettre aux gars qui peuvent faire les slam dunks et les lay-ups, je vais le transmettre pour qu'ils tirent à trois points. Et puis vous devez vous rappeler que les pivots ne sont pas des pivots, donc quand je jouais, vous aviez au moins deux géants sur le terrain. Maintenant, vous n'avez plus ça. Mec, je conduirais ça à ce panier, et je n'aurais aucune résistance dans les matchs d'aujourd'hui. » affirme-t-il, confiant.

L’avis tranché de Johnson