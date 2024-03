NBA - Victor Wembanyama : « On ne veut pas attendre sept ans avant de gagner un titre »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama est tiraillé entre ambition et patience. Le rookie des San Antonio Spurs admet avoir « vraiment hâte de gagner », mais il sait aussi que ce processus demande du temps. « On s’est déjà dit qu’on ne veut pas attendre sept ans avant de gagner un premier titre », affirme-t-il cependant.

« On s’est déjà dit qu’on ne veut pas attendre sept ans avant de gagner un premier titre » , a confié Victor Wembanyama, cette semaine. Conscient de la difficulté de construire une équipe compétitive, le premier choix de la draft NBA ne cache pas son ambition : il cherche la victoire, et il la veut vite.

« On ne veut pas attendre sept ans avant de gagner un premier titre »

Les Nuggets, qu’ils recevaient ce vendredi, sont une source d’inspiration pour les Spurs. Les champions en titre ont en effet réalisé un excellent travail dans la construction de leur projet autour de Nikola Jokic, couronné au terme de sa huitième saison en NBA. Victor Wembanyama aspire à suivre cette trajectoire… mais il espère le faire en accéléré.



« C’est une courbe de progression que l’on étudie assez avec le coaching staff » , a reconnu le Français, jeudi, en conférence de presse. « Il est intéressant de voir comment la franchise a entouré Jokic pour lui permettre d’atteindre le plus haut niveau. Je trouve que c’est un parcours réfléchi. Mais c’est clair, on s’est déjà dit qu’on ne veut pas attendre sept ans avant de gagner un premier titre. »

NBA : Gregg Popovich se projette sur l’intersaison des Spurs de Wembanyama https://t.co/qCRFrvhMK5 pic.twitter.com/oEGph5nige — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

« J’ai vraiment hâte de gagner, mais nous devons être patients »