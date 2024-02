NBA : Une ancienne star des Rockets est décédée à 68 ans

Florian Barré

Les Rockets de Houston ont annoncé mardi après-midi que l'ancien joueur de la NBA, Robert Reid, est décédé à l’âge de 68 ans. Reid a joué 13 saisons dans la Grande Ligue, dont 10 avec les Rockets. Il a été drafté en 1977 au deuxième tour par Houston après avoir joué quatre années à l'Université St. Mary's. Celui-ci a d’ailleurs une histoire particulière avec la NBA puisqu’il a mis un terme à sa carrière à 27 ans avant de revenir sur sa décision.

L’ancien joueur de NBA Robert Raid est décédé ce mardi. Drafté par les Rockets en 1977, le swingman a eu une carrière particulière. Après ses cinq premières années passées dans la ligue, celui-ci a annoncé prendre sa retraite pour des raisons religieuses. Cependant, après avoir pris un an pour consacrer plus de temps à sa foi pentecôtiste, Reid est revenu aux Rockets et a joué huit ans supplémentaires dans la ligue. Pendant son séjour avec la franchise d’Houston, il a joué un rôle clé dans de nombreuses séries éliminatoires.

Les Rockets réagissent

Ainsi, le propriétaire des Rockets, Tillman Fertitta, a publié une déclaration suite au décès de Reid : « C'est avec une grande tristesse que ma famille et moi avons reçu la nouvelle du décès de la légende des Rockets, Robert Reid. J'ai eu le privilège de connaître Robert depuis plus de 40 ans, et sa présence a toujours apporté de la joie et de la positivité dans toutes les pièces dans lesquelles il entrait. Je n'oublierai jamais de regarder les équipes des Rockets dont il faisait partie dans les années 80 participer aux finales et de l'amour qu'il avait pour le jeu. Mes plus sincères condoléances vont à sa femme, Diana, et à tous ceux qui le chérissaient. Son absence sera profondément ressentie et nous nous souviendrons de lui avec tendresse. »

Le parcours de Robert Reid en NBA

Au cours de la saison 1980-81, Reid était le troisième meilleur scoreur des Rockets derrière les membres du Temple de la renommée Moses Malone et Calvin Murphy, avec une moyenne de près de 16 points par match. Bien qu'ils aient terminé avec une fiche de 40-42, les Rockets ont réalisé une course surprenante jusqu’aux finales de la NBA cette année-là avant de s'incliner face aux Celtics de Boston. Trois ans plus tard, Reid, Hakeem Olajuwon et les Rockets se sont retrouvés à nouveau en finale NBA après avoir battu Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar et les Lakers en finale de la Conférence Ouest au cours de la saison 1985-86. Ils ont de nouveau rencontré les Celtics en finale et ont perdu une fois de plus. Après 10 ans avec les Rockets, Reid est échangé aux Charlotte Hornets, où il passe une saison et demie, puis il joue avec les Portland Trail Blazers pendant un an avant de terminer sa carrière avec les Philadelphia 76ers en 1991.