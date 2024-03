NBA : Stephen Curry joue de moins en moins, Steve Kerr se défend

Florian Barré

Alors que les Golden State Warriors jouent gros en cette fin de saison NBA, Steve Kerr reçoit de nombreuses critiques pour la gestion du cas Stephen Curry. En effet, hier soir, lors de la défaite des Dubs face aux Minnesota Timberwolves, l’entraîneur a contraint sa superstar au banc pendant 11 minutes consécutives en fin de match. Résultat : défaite 114-110, dans une rencontre que GS avait pourtant longtemps dominé. De quoi questionner le meneur quatre fois champion NBA.

Ce dimanche soir, les Golden State Warriors ont subi un revers marquant à la proche de la postseason. Serrée de près par les Houston Rockets - qui restent sur huit victoires de rang - pour la 10e place à l’Ouest, synonyme de qualification au play-in tournament, la franchise californienne n’avait pas le droit à l’erreur. Et alors qu’ils ont mené pendant presque la totalité des trois premiers quart-temps, ils se sont finalement inclinés face aux Timberwolves de Rudy Gobert et Anthony Edwards.

Curry aurait aimé jouer plus

Cette défaite, Stephen Curry l’aura presque suivi du banc, lui qui a inscrit 31 points en 30 minutes. Sortie au milieu du troisième quart-temps, Steve Kerr s’est passé de sa superstar pendant près de 11 minutes et ne l’a réintégré qu'à un peu plus de six minutes de la fin du quatrième. « Je veux jouer autant de minutes que je suis frais et capable, donc je suis un peu surpris de savoir qu'ils allaient courir sans moi. Notre avance s'amenuisait. » a déclaré Curry, étonné par le choix tactique de son coach.

Steve Kerr veut reposer Curry