NBA : L’incroyable anecdote de LeBron James !

Désormais âgé de 39 ans, LeBron James continue de marquer de son empreinte les parquets de NBA. Au cours de sa carrière s’étalant sur trois décennies, la superstar des Lakers de Los Angeles a côtoyé de nombreuses stars. Mais comme il l’a révélé dernièrement, le joueur actuel qui impressionne le plus le « King » n’est d’autre que TJ McConnell (Pacers de l’Indiana).

Il y a deux semaines, LeBron James dévoilait, aux côtés de l’ancien joueur JJ Reddick, un podcast intitulé « Mind the Game ». Au sein du dernier épisode de ce dernier, le numéro 23 a dévoilé une surprenante anecdote concernant l’un de ses joueurs préférés dans la NBA actuelle.

« L’un des meilleurs joueurs préférés en NBA, c’est TJ McConnell »

« Actuellement, l’un des meilleurs joueurs préférés en NBA, c’est TJ McConnell. TJ McConnell, c’est l’équivalent de Draymond Green au poste de meneur de jeu » , a ainsi lâché LeBron James. Auteur de 10 points et de plus de 5 passes décisives de moyenne par match, le numéro 9 des Pacers de l’Indiana est un véritable couteau suisse comme l’a reconnu JJ Redick : « Il existe des joueurs qui peuvent entrer en jeu, et ça change le cours d’un match. Payton Pritchard est comme ça. Ish Smith est comme ça » , a lâché l’ancienne gâchette, dans des propos relayés par Basket USA .

« Je l’ai vu, et c’est évidemment très gratifiant »