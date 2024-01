NBA : Jokic surclasse Antetokounmpo pour la première de Doc Rivers

Florian Barré

Ce lundi soir, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo s’affrontaient à la Ball Arena. Les deux hommes, dans la course au MVP 2023-24, ont bataillé pour que leur franchise arrache la victoire. Et c’est le Serbe qui a eu le dernier mot. Auteur d’un triple-double, Jokic a d’ailleurs annihilé les espoirs de bon départ de Doc Rivers à Milwaukee. Ce dernier disputait son premier match sur le banc des Bucks.

Deux des plus grands joueurs de basket-ball et deux des équipes les plus performantes de ces dernières années se sont affrontés ce lundi soir. Un choc qui n’a pas déçu lors d'une victoire 113-107 des Denver Nuggets contre les Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic (tous deux double MVP de la saison régulière et une fois MVP des finales NBA) étaient les têtes d'affiche du match, un match dont l’issue a longtemps été incertaine.

Une première manquée

Cette rencontre marquait surtout la première de Doc Rivers en tant qu’entraîneur-chef des Bucks. L'ancien des Philadelphia 76ers assume ce rôle depuis vendredi, après le licenciement d’Adrian Griffin. Malheureusement pour Milwaukee (32-15), Denver (33-15) s’est montré plus performant dans les dernières minutes pour sceller le score, profitant notamment des fautes défensives (six en cinq minutes) commises par Giannis et ses coéquipiers.

Un scénario qui se répète

Depuis le début de la saison, Milwaukee a du mal contre les meneurs stars adverses. Lundi, cela n’a pas été différent puisque Jamal Murray a inscrit 35 points à 13/22 au tir – dont 14 dans le quart décisif. Celui-ci a constamment livré des paniers clés pour garder les Bucks à distance. D’ailleurs, il est le 23e meneur à marquer au moins 30 points contre la franchise du Wisconsin cette saison.