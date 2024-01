Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Gregg Popovich n’avait pas la tête à répondre aux questions des journalistes, lundi, après la défaite des San Antonio Spurs face aux Washington Wizards (113-118). Il s’est contenté d’un monologue de trente secondes pour exprimer sa déception : « Pour la première fois depuis un certain temps, nous avons paru jeunes, immatures et stupides ».

La défaite des San Antonio Spurs face aux Washington Wizards (113-118) était particulièrement frustrante ce lundi. Elle a été difficile à encaisser pour Victor Wembanyama et apparemment aussi pour Gregg Popovich, qui n’a fait qu’un passage éclair en salle de presse.

Gregg Popovich : « Une défaite auto-infligée »

Gregg Popovich s’est assis face aux journalistes, mais n’a pas attendu qu’ils lui posent la moindre question pour se lancer. « C’est ce que je qualifie de défaite auto-infligée » , a déclaré le coach des Spurs. « Washington a joué plus dur et plus intelligemment que nous, ils ont mieux exécuté. Nous n’étions pas assez nombreux à bien jouer ou à jouer intelligemment. »



« Pour la première fois depuis un certain temps, nous avons paru jeunes, immatures et stupides » , a-t-il continué. « Nous n’avons pas joué ensemble comme nous l’avons fait dernièrement. C’est décevant, mais c’est comme ça et on passe à la suite. » Après ces trente secondes, Popovich s’est levé et a quitté la salle.



Dur retour à la réalité pour les Spurs

Avec un bilan de 5-6 sur leurs 11 derniers matches, les Spurs semblaient montrer des signes d’amélioration. Leur victoire contre les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert deux jours plus tôt, que l’entraîneur avait qualifiée de « meilleure victoire de la saison », était particulièrement prometteuse. Alors, leur défaite face aux Wizards, alors qu’ils ont mené de 14 points dans le match, s’est révélée particulièrement douloureuse.



Non seulement cela met fin à leur belle dynamique, mais Victor Wembanyama et ses coéquipiers se sont aussi laissés remonter dans le dernier quart-temps (20-31). Une conclusion qui est non seulement frustrante, mais qui les ramène aussi à un problème fréquent du début de saison, qu’ils avaient l’air d’avoir effacé.