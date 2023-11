NBA : Draymond Green critique encore l’alchimie des Warriors la saison passée

Florian Barré

Après un an de lutte, la joie est revenue à San Francisco. Cinq matchs, quatre victoires et une équipe plus soudée que jamais. Les choix de l’intersaison semblent avoir porté leurs fruits dans la baie de San Francisco. Et après le dernier succès contre les Kings de Sacramento (102-101), Draymond Green a confirmé cette impression en exprimant les raisons selon lesquelles la dernière saison s’était mal passée.

Des rumeurs ont circulé sur le manque d'alchimie au sein de l'effectif des Golden State Warriors la saison dernière et, mercredi, l'attaquant All-Star Draymond Green a confirmé sans équivoque toutes les rumeurs. Après la victoire 102-101 de Golden State contre les Sacramento Kings, Green a été invité à comparer l'alchimie de l'équipe de cette saison à celle de la saison dernière, qui avait perdu en demi-finale de la Conférence Ouest contre les Lakers de Los Angeles.

« C’était dur de venir travailler »

« L’année dernière, nous avions une équipe épouvantable en termes d'alchimie, pathétique, a déclaré Green. Vous regardez l'année dernière et vous dites : 'Ah mec, cette équipe n'a pas perdu une série de la Conférence Ouest sous Steve Kerr.' Et puis ça arrive. La principale raison pour laquelle notre alchimie est nulle. L'année dernière, c'était la merde. C'était dur de venir travailler. Pas amusant, tu sais ? » Pour rappel, les problèmes ont fait surface l’année dernière avant même le début de la saison 2022-23, lorsqu’une vidéo a été publiée où Green frappait son coéquipier de l’époque Jordan Poole au visage pendant l’entraînement.

« Un groupe qui aime être ensemble »