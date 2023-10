NBA : Constamment comparée à Doncic, une superstar n’y prête pas attention

Florian Barré

Le meneur des Atlanta Hawks, Trae Young, est bien conscient que les comparaisons avec la star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, seront constamment présentes durant sa carrière. En effet, depuis que les deux joueurs ont été échangés durant la Draft NBA 2018, les observateurs ne cessent de mettre en corrélation leurs performances respectives. Ce qui ne semble pas déranger Trae Young.

En 2018, les Hawks ont initialement choisi Luka Doncic comme troisième choix au classement général de la Draft NBA, mais ils l'ont échangé aux Mavericks en échange de Trae Young et d'un futur choix protégé de premier tour en 2019. Un destin lié qui pourrait être lourd à porter pour le meneur d’Atlanta, constamment comparé au Slovène. Si Young est un joueur de grand talent à n’en pas douter, Doncic lui, est régulièrement cité lorsqu’on évoque les trois ou quatre meilleurs joueurs de la ligue.

Trae Young est concentré sur lui-même

Après quatre années passées au sein de la NBA, chacun d’entre eux a disputé une finale de conférence, de quoi raviver un peu plus les comparaisons. Pour autant, Trae Young n’en a que peu à faire. Comme il l’a expliqué à SiriusXM Radio , il préfère désormais ignorer tout ça : « Je fais en sorte que cela ne me perturbe pas. Puisqu’en fin de compte si je gagne, tout cela sera montré et on en parlera. Si je gagne un titre, peut-être que les gens commenceront à relever toutes les choses qui ont eu lieu dans le passé. Je ne m’inquiète pas forcément de ça. Je me concentre sur cette saison et sur comment je pourrai aider mon équipe à gagner cette saison. (…) En tout cas, je ne cherche pas à savoir pourquoi je ne suis pas reconnu à ma juste valeur. Je dois juste continuer à faire ce que je fais. »

« Nous avons beaucoup d’amour l’un pour l’autre »