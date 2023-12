La NBA a trouvé comment se rendre attractive toute l’année

Florian Barré

De nombreux observateurs étaient sceptiques, à tort, concernant le premier tournoi de mi-saison mis en place cette saison par la NBA. Finalement, Adam Silver doit être revu de la manière dont cela se déroule. Si les matchs de la phase de groupes étaient « amusants », ceux des matchs à élimination directe se sont avérés « géniaux ». Les audiences explosent et les joueurs sont sur-motivés.

Si l’In-Season Tournament pouvait sembler être un gadget rendant la NBA encore plus compliqué qu’elle ne l’était auparavant, il en est tout autre. Après un mois de compétition, on peut le dire, il ne s’agit pas d’une tentative vaine pour insuffler un peu de vie dans une zone morte du calendrier. Habituellement les joueurs se soucient peu des mois de novembre et décembre. Cette année ce n’est pas le cas, notamment parce qu’il y a 500 000 $ en jeu.

NBA : Premier échec pour Wembanyama face à son grand rival https://t.co/CtpEptbqxj pic.twitter.com/kpjNaW7eQp — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Une ambiance digne d’un Game 7

Par extension, les fans eux aussi sont en pleine effervescence comme en témoigne l’ambiance de la foule présente dans l’Indiana pour soutenir les Pacers contre Boston lundi soir. À la fin du match tout le stade était en fusion choquant même les joueurs. « Je n'ai pas vu cet endroit comme celui-ci depuis trois ou quatre ans. C'était incroyable. » a avoué le pivot Myles Turner. De son côté, Stan Van Gundy, ancien coach de la Nouvelle Orléans, a affirmé après le Pelicans/Kings de lundi que « la NBA n'a jamais été aussi amusante en novembre et début décembre que cette année . »

Un engouement général