Finales NBA : Avant le match 5, Draymond Green s’enflamme totalement pour Stephen Curry

Publié le 13 juin 2022 à 22h35 par La rédaction

Auteur d’une performance exceptionnelle lors du game 4 des finales NBA, Stephen Curry a reçu les louanges de toute son équipe. Avant d'accueillir Boston pour le match 5, Draymond Green en a remis une couche sur le niveau du meneur de Golden State, en appuyant sur l’un des aspects de son caractère pendant cette série.

Pas besoin de rappeler le palmarès de Stephen Curry, tout le monde ou presque le connaît sur le bout des doigts. Des nominations All Star dans tous les sens, trois titres de champion NBA, deux fois MVP de saison régulière… Mais il lui manque une petite chose : le trophée de MVP des Finales NBA. Si certains observateurs estiment que Curry le méritait en 2015, c’est bien Andre Iguodala qui a raflé la mise. Résultat, le Chef court toujours après ce trophée. Et vu les performances proposées dans ces Finales contre les Boston Celtics, le meneur des Warriors se donne toutes les chances de remporter le graal. Avec 43 points inscrits lors du game 4, Stephen Curry a permis à Golden State de recoller à 2-2. « C'était une victoire difficile. Le premier quart-temps a donné le ton. Notre agressivité en défense, c'était le jour et la nuit par rapport au match 3. Ca vous donne assez de vie pour résister aux passages compliqués. Je suis fier de tout le monde en termes d'engagement physique, de concentration, de persévérance. Du travail bien fait ce soir. Ma meilleure performance en finale ? Je ne peux pas noter mes performances, non », expliquait le joueur des Warriors, très modeste, dans des propos relayés par L’Equipe .

Stephen Curry. That’s it, that’s the tweet. pic.twitter.com/NxOmlAr9x2 — NBA France (@NBAFRANCE) June 11, 2022

« C’est très rare de le voir s’énerver comme il l’a fait »