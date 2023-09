Basket : Une star de l’équipe de France lâche ses vérités après le fiasco

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France de basket restait sur deux médailles de bronze à la Coupe du monde, les Bleus étaient encore attendus pour cette édition 2023. Mais voilà que le parcours de la bande à Vincent Collet a viré au fiasco. En effet, Nicolas Batum, Evan Fournier et compagnie ont été éliminés après seulement deux matchs et surtout deux défaites. Le joueur des Knicks a d’ailleurs pris la parole suite à cette contre-performance majeure de l’équipe de France.

Si Victor Wembanyama avait décidé de faire l’impasse sur la Coupe du monde pour se concentrer sur ses débuts avec les San Antonio Spurs, l’équipe de France avait tout de même de grands joueurs présents pour le Mondial. Nicolas Batum, Rudy Gobert ou encore Evan Fournier étaient ainsi dans le groupe de Vincent Collet, mais malgré ces grands noms, cela n’aura pas suffi aux Bleus pour passer le premier tour. En effet, la France a débuté avec deux défaites, face au Canada et à la Lituanie, synonymes d’élimination. Et ce ne sont pas les victoires face à l’Iran et à la Côte d’Ivoire qui ont suivi qui ont permis d’effacer le fiasco.

Basket : Tony Parker se lâche sur le fiasco de l’équipe de France https://t.co/mz3WKcjhax pic.twitter.com/EOFteqRPIJ — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« C'est une énorme désillusion pour nous les joueurs »

3ème en 2014 et en 2019, la France a cette fois chuté dès le premier tour au Mondial de basket. Une énorme déception à laquelle Evan Fournier a réagi sur son compte Instagram . Le joueur des Knicks et star des Bleus a alors confié : « Depuis 2019, ce groupe se bat pour mettre le basket français au plus haut niveau mondial. Avec succès. Cette année, nous avons échoué dans notre mission. C'est une énorme désillusion pour nous les joueurs, et une immense déception pour vous les fans. Nous en sommes désolés. Depuis plusieurs jours nous cherchons tous des explications. C'est indispensable pour trouver des solutions et rebondir dès l'an prochain ».

« Nous n'avons juste pas été à la hauteur »