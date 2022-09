Tennis

Le gros projet de Roger Federer pour son départ à la retraite

Publié le 21 septembre 2022 à 04h35 par Thomas Bourseau

Roger Federer a décidé de tirer sa révérence après 24 années à aller de tournois en tournois sur le circuit ATP. Pour son dernier évènement sur le circuit, Federer a révélé vouloir jouer la Laver Cup et pour ce qui est de la suite, le Suisse a un projet spécial.

La semaine dernière, alors qu’il était éloigné des courts depuis un bon moment en raison de problèmes physiques, Roger Federer annonçait son départ à la retraite après 24 années de tennis au plus haut niveau et plus de 1500 matchs.

Avant de partir à la retraite, Federer veut disputer la Laver Cup

Cependant, Roger Federer affirmait avoir un dernier rendez-vous avant de raccrocher sa raquette. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP ». Voici le message qu’il faisait passer jeudi dernier par le biais d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Roger décidera probablement au dernier moment s'il joue »

Pour autant, il ne faudrait pas s’emballer trop vite au sujet de la présence de Roger Federer dans la capitale anglaise pour la Laver Cup. C’est du moins ce que Pierre Paganini, préparateur physique du Suisse, a tenu à faire savoir ces dernières heures. « Roger décidera probablement au dernier moment s'il joue. Il va engranger le maximum d'informations possibles à l'entraînement pour savoir si c'est une bonne idée ou non ».

« J'aimerais organiser une exhibition avec les joueurs de mon choix »