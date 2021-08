Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Williams... Bientôt la fin pour ces légendes ?

Publié le 17 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Roger Federer, Rafael Nadal et Serena Williams cumulent 63 Grands Chelems à eux trois. Mais ils ont tous plus de 35 ans et semblent se rapprocher de la fin de leurs carrières comme l'explique Paul Annacone.

A respectivement 35, 39 et 40 ans, Rafael Nadal, Serena Williams et Roger Federer ont des carrières bien remplies. 20 titres du Grand Chelem pour l'Espagnol et le Suisse, 23 pour l'Américaine. Mais ces trois joueurs de haut vol n'ont plus gagné depuis plus d'un an : Roland Garros 2020 pour Nadal, Open d'Australie 2018 pour Federer et Open d'Australie 2017 pour Serena Williams.

En fin de parcours ?