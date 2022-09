Tennis

Federer, Nadal... Les cinq plus grandes victoires de Kyrgios

Publié le 5 septembre 2022 à 12h35 par Dan Marciano

Numéro 23 à l'ATP, Nick Kyrgios a souvent vaincu des joueurs mieux classés que lui. Il faut dire que l'Australien mériterait de figurer à un meilleur classement, mais son hygiène de vie est loin d'être irréprochable. Dangereux, l'Australien est redouté par les plus grands joueurs de la planète comme Rafael Nadal, Roger Federer ou encore Novak Djokovic. Trois stars qu'il a déjà battues au cours de sa carrière. Voici les plus grandes victoires de Kyrgios sur le circuit ATP.

Nick Kyrgios ne laisse personne indifférent. Showman sur le court, l'Australien fait réagir à chacun de ses matches. Mais le natif de Canberra est surtout un homme dangereux redouté par les plus grands joueurs de la planète. Son talent ne fait pas le moindre doute. Ancien numéro un mondial chez les juniors, il s'est très vite fait remarquer sur le circuit grâce à ses qualités tennistiques : un service et un coup droit surpuissants. Mais très vite, Kyrgios a fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Le tennis était loin d'être sa priorité et cela se ressentait sur le court. Malheureux et lassé de quitter son Australie natal, il a souvent pensé à arrêter sa carrière prématurément. Mais sa dernière finale à Wimbledon a servi d'électrochoc. Battu par Novak Djokovic, l'Australien a pris sa carrière en main et cela ce ressent au niveau des résultats. Sorti du Top 100 en début de saison, il pointe à la 25ème place mondiale cette semaine et devrait grimper après son US Open déjà réussi. Vainqueur de Daniil Medvedev ce dimanche soir en huitièmes de finale, il a, une nouvelle fois, sorti un favori. Une habitude pour Kyrgios, qui a déjà réalisé de grandes performances depuis le début de sa carrière. Voici ses cinq plus grandes victoires sur le circuit ATP.

Serving for the US Open quarterfinals, Nick Kyrgios delivered this. 🥶️@Heineken Serve of the Day | #USOpen pic.twitter.com/ONXF2fGqY7 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022

Wimbledon 2014 face à Nadal

Ce n'est un secret pour personne, Nick Kyrgios a toujours apprécié évoluer sur gazon. C'est d'ailleurs sur cette surface que l'Australien a réalisé le premier grand exploit de sa carrière, à Wimbledon. Agé de 19 ans, il avait coupé la tête de Rafael Nadal, alors numéro un mondial (7-6, 5-7, 7-6, 6-3). Une victoire d'autant plus retentissante qu'il n'avait pas le classement nécessaire pour entrer dans le tableau principal. Invité par les organisateurs, Kyrgios avait honoré son invitation de la meilleure des manières. Alors 144ème joueur mondial, il s'était arrêté en quarts de finale, battu par le Canadien Milos Raonic.

Madrid 2015 face à Federer

Sur le papier, l'affrontement était déséquilibré. Récent vainqueur du tournoi d'Istanbul, Roger Federer affrontait Nick Kyrgios, 35ème joueur mondial. Malgré l'écart entre les deux joueurs, ce match a vite pris une tournure épique. Le Suisse remportait au tie-break le premier set, mais grâce à son énorme service, l'Australien revenait dans le match, remportant les deux derniers sets (6/7 7/6 7/6). Une rencontre marquée par les nombreuses provocations de Kyrgios, mais aussi par la colère de Federer contre l'arbitre. A la sortie du court madrilène, le joueur de 20 ans évoquait ses impressions. « C'est ma plus belle victoire. Federer est le plus grand de tous les temps, aucun doute. Il a prouvé qu'il était le meilleur. Il peut jouer et gagner sur n'importe quelle surface » avait confié Kyrgios.

Acapulco 2017 face à Djokovic

Après Rafael Nadal et Roger Federer, Nick Kyrgios parvenait à stopper une autre terreur du circuit, Novak Djokovic. Opposé au Serbe en quarts de finale du tournoi d'Acapulco, l'Australien avait réalisé une prestation majuscule pour venir à bout du numéro deux mondial en deux petits sets (7/6 7/5). Auteur de 25 aces, Kyrgios avait réédité son exploit quelques semaines plus tard à Indian Wells (victoire 6/4 7/6 face à Novak Djokovic).

Open d'Australie 2020 face à Khachanov

Chez lui, en Australie, Nick Kyrgios a souvent puisé ses forces chez les supporters présents à Melbourne. Sans l'apport du public, l'Australien n'aurait certainement pas remporté son troisième tour face à Karen Khachanov. Pourtant, tout avait bien commencé pour le natif de Canberra, vainqueur des deux premiers sets. Mais le Russe était parvenu à refaire son retard, poussant son adversaire à disputer un set décisif, qui s'est conclu au super tie-break. Alors à deux points de la victoire, Khachanov avait craqué laissant la victoire à l'enfant du pays. Un match qui aura duré 4h26, à ce jour le plus long de sa carrière.

US Open 2022 face à Medvedev

La dernière grande victoire de Nick Kyrgios. Ce dimanche soir, l'Australien a battu Daniil Medvedev, tenant du titre et numéro un mondial (7-6 [11], 3-6, 6-3, 6-2). Récent finaliste de Wimbledon, le joueur de 27 ans s'appuie sur un service surpuissant, mais aussi un coup droit efficace pour grimper peu à peu dans la hiérarchie et se frayer un chemin vers les quarts de finale, où il défiera un autre russe, un certain Karen Khachanov.