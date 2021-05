Tennis

Tennis : Dominic Thiem annonce la couleur à ses concurrents !

Publié le 7 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu’il revenait tout juste de blessure, Dominic Thiem s’est montré plutôt performant cette semaine lors du Masters 1000 de Madrid. En lice ce vendredi avec son quart de finale contre John Isner, le tennisman autrichien s’est exprimé sur son bon état de forme surprenant.

Dominic Thiem, 27 ans, effectue un bon retour à la compétition puisqu’il est encore en lice au Masters 1000 de Madrid et affrontera ce vendredi John Isner pour une place en demi-finale. Conscient de son manque de rythme, l’Autrichien est content de pouvoir affronter des joueurs de plus en plus fort et essaye de préparer au mieux Roland-Garros. Dominic Thiem, qui était revenu sur les raisons de sa longue absence, semble aujourd’hui plus prêt que jamais à repartir de l’avant.

« Je me sens bien mieux que prévu »