Tennis

Tennis : Andy Murray raconte son pire souvenir avec Rafael Nadal !

Publié le 18 octobre 2020 à 23h35 par A.D.

Après sa défaite en demi-finale de Wimbledon face à Rafael Nadal en 2011, Andy Murray a vécu une très mauvaise expérience. Le Britannique a confié qu'il avait été pris en grippe par un groupe de supporters.

Lors de l'édition 2011 de Wimbledon, Andy Murray s'est frotté à Rafael Nadal. Battu par l'actuel numéro 2 mondial (5-7, 6-2, 6-2, 6-4), le Britannique a très mal vécu cette contre-performance. Pour ne pas arranger les choses, Andy Murray a vécu une très mauvaise expérience à la suite de cette défaite. Lors d'un entretien accordé à The Guardian , Andy Murray a confié qu'il avait été rabaissé par un groupe de supporters pendant qu'il se baladait avec son épouse.

«Tu es un p***** de loser»