Rolex Paris Masters : Il pousse un coup de gueule et dénonce «des conneries»

Thibault Morlain

Vainqueur d'Ugo Humbert ce mercredi, Alexander Zverev a décroché son ticket pour les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters à Bercy. Mais voilà qu'en marge de cette rencontre, l'Allemand a fait parler de lui pour une raison bien différente. En effet, Zverev a reçu une lourde amende pour des faits de violences conjugales, ce à quoi le principal intéressé a d'ailleurs répondu...

Alexander Zverev a certains soucis extra-sportifs. En effet, le joueur de tennis allemand doit faire face à des accusations de violences conjugales sur son ancienne compagne, Brenda Patea. Et le verdict est d'ailleurs tombé. C'est ainsi que le tribunal d'instance de Berlin a condamné Zverev a une lourde amende de 450 000€. « Il est reproché à l'accusé d'avoir, en mai 2020 à Berlin, maltraité physiquement une femme dans le cadre d'une dispute et d'avoir porté atteinte à sa santé », est-il écrit dans un communiqué.

« N'importe qui avec un QI un tant soit peu correct comprendra la situation »

Suite à sa victoire face à Ugo Humbert ce mercredi, Alexander Zverev a réagi à sa condamnation et sa grosse amende. Dans des propos rapportés par L'Equipe , le tennisman allemand a alors lâché : « Ce sont des conneries. N'importe qui avec un QI un tant soit peu correct comprendra la situation. Je ne vais pas commenter davantage parce que la procédure est en cours ».

« Je suis heureux d'avoir gagné »