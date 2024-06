Tennis : Nadal fait une grande annonce après Roland-Garros !

Amadou Diawara

Tombé dès le premier tour à Roland-Garros, Rafael Nadal sera de la partie aux Jeux Olympiques. En effet, le Majorquin figure dans le groupe de l'Espagne, aux côtés de Carlos Alcaraz, Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich Fokina et de Marcel Granollers. Avant le début de cette compétition, organisée à Paris cette année, Rafael Nadal a fait passer un message fort.

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Rafael Nadal a fait son retour à temps pour disputer Roland-Garros. Toutefois, le vétéran de 38 ans a dû se frotter à un gros nom du circuit dès son entrée en lice : Alexander Zverev. Mal classé à cause de ses blessures, Rafael Nadal est tombé sur l'Allemand lors du tirage au sort. Et malheureusement pour le Majorquin, il n'a pas réussi à renverser Alexander Zverev, ayant perdu en trois sets (6-3, 7-6, 6-3) le 27 mai sur le court Philippe Chatrier.

Après Roland-Garros, Nadal sera aux JO de Paris

Eliminé d'entrée à Roland-Garros, Rafael Nadal va avoir l'occasion de rendre une meilleure copie à Paris cet été. En effet, l'Espagnol va disputer les Jeux Olympiques 2024 (26 juillet - 11 aout). D'ailleurs, comme l'a annoncé par son capitaine David Ferrer, Rafael Nadal jouera à la fois en simple et en double, puisqu'il sera associé à Carlos Alcaraz (21 ans). « La première paire est composée de Nadal et Alcaraz et la seconde n'est pas encore décidée. Nous sommes convaincus qu'il peut y avoir plus d'une médaille » , a déclaré David Ferrer.

«C’est ma dernière chance»