Tennis : Nadal dit tout sur son état de forme avant Roland-Garros !

Publié le 30 avril 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 30 avril 2022 à 21h39

Le 3 mai prochain, Rafael Nadal fera son retour à la compétition suite à sa blessure qui l'a éloigné des courts après le tournoi de l'Indian Wells. L'Espagnol est conscient que ses premiers matchs seront délicats, mais a pour objectif d'être en pleine forme avant Roland-Garros.

À l’approche de Roland-Garros, Rafael Nadal fera son retour à la compétition le 3 mai prochain. Blessé depuis sa finale perdue contre Taylor Fritz lors du tournoi de l’Indian Wells, l’Espagnol n’a plus foulé un court depuis. Le joueur de 35 ans fera donc son retour à Madrid, seulement quelques semaines avant le début de Roland-Garros (22 mai au 5 juin). D’ailleurs, Rafael Nadal est conscient que ce premier tournoi avant celui de Paris sera plutôt compliqué à aborder au vu de son état de forme. Mais il est confiant sur le fait qu’il sera en pleine possession de ses moyens d’ici Roland-Garros.

« L’important, c’est d’arriver à Paris en bonne santé et bien portant »