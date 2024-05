Roland-Garros - Nadal : Un nouveau membre dans ce club prestigieux ?

Thibault Morlain

On a longtemps douté de la présence de Rafael Nadal à Roland-Garros en 2024 et finalement, l’Espagnol est bien au rendez-vous pour le Grand Chelem parisien. C’est ce lundi 27 mai que celui qui a remporté 14 fois Roland-Garros disputera son 1er tour. Et Nadal n’a pas été gâté au tirage au sort, héritant d’Alexandre Zverev. L’occasion pour l’Allemand de rejoindre un club prestigieux ?

Déjà vainqueur à 14 reprises, Rafael Nadal pourrait aller décrocher un 15ème Roland-Garros en 2024. Toutefois, cela semble presque mission impossible pour le maitre des lieux à Porte d’Auteuil. A 37 ans, l’Espagnol est sur le déclin, lui qui semble plus proche que jamais de la fin de sa carrière. A Roland-Garros, Nadal pourrait alors s’offrir un très beau baroud d’honneur, mais cela pourrait ne pas durer très longtemps. En effet, le tirage au sort n’a pas été clément avec le Taureau de Manacor qui doit se frotter à Alexandre Zverev, tête de série numéro 4, dès le premier tour ce lundi 27 mai.

Zverev après Söderling et Djokovic ?

Et petit match et puis s’en va pour Rafael Nadal ? Compte tenu de l’adversité, la parcours de l’Espagnol à Roland-Garros pourrait donc être plus bref que jamais. Alexander Zverev part en tout cas favori sur le papier face à Nadal. Et une victoire face à l’ogre de la terre battue pourrait lui permettre de rentrer dans un club prestigieux. Vainqueur à 14 reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal n’a connu que 3 défaites dans sa carrière à Porte d’Auteuil. La première remonte à 2008 face au Suédois, Robin Söderling. Il s’est ensuite incliné à 2 reprises contre Novak Djokovic, en 2015 et 2021. Alexander Zverev pourrait donc être seulement le 3ème homme à s’offrir le scalp de Rafael Nadal à Roland-Garros.

« Si je pouvais être le troisième, j’en serais très heureux »