XV de France : Le remplaçant de Dupont déjà connu ?

Sorti sur blessure contre la Namibie jeudi soir, Antoine Dupont est au cœur de toutes les interrogations et surtout de tous les doutes quant à sa présence pour le reste de la Coupe du monde. Pour le remplacer, des options existent à court terme (Couilloud et Lucu), mais en cas de forfait définitif, Baptiste Serin apparaît comme l'option la plus probable.

La tension monte autour d'Antoine Dupont. Sorti sur blessure après le retour des vestiaires lors de la démonstration contre la Namibie (96-0), le capitaine du XV de France souffre d'une « fracture maxillo-zygomatique » comme l'a confirmé la FFR par le biais d'un communiqué, précisant toutefois qu'un « avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l’indisponibilité . » Pour le moment, « Antoine Dupont demeure avec le groupe France », mais rien n'assure que ce sera toujours le cas dans les prochaines jours.

Baptiste Serin, candidat naturel

Par conséquent, si jamais le forfait d'Antoine Dupont pour le reste de la Coupe du monde était acté, Fabien Galthié serait alors autorisé à rappeler un joueur. Dans ce cas de figure, il est fort probable que Baptiste Serin soit convoqué. Le demi de mêlée du RC Toulon sort d'une saison très aboutie, et surtout, il a surtout effectué la préparation avec le groupe avant de ne finalement pas être retenu dans la liste pour la Coupe du monde. « On va patienter encore 48 h à 72 h pour savoir exactement ce qu’il a », a toutefois tempéré Laurent Labit, l’entraîneur en charge de l’attaque. Antoine Dupont pourrait également laisser vacant le capitanat. Moins de suspens pour son successeur, il s'agira de Charles Ollivon, qui a déjà tenu ce rôle chez les Bleus de janvier 2020 jusqu’en mars 2021.

Couilloud ou Lucu contre l'Italie... en attendant ?