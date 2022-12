XV de France : Autour de Galthié, on construit déjà l'après 2023

Axel Cornic

Tout le rugby tricolore ne pense qu’à la Coupe du monde, qui se tiendra en France à l’automne 2023 et qui voit le XV de France grand favori pour ce qui pourrait être le premier titre mondial de son histoire. Mais que se passera après ? Car si Fabien Galthié a décidé de prolonger jusqu'en 2028 avec la FFR, dans son staff certains quitteront le navire et d’autres viendront, avec peut-être des nouvelles motivations.

Le projet 2023 est pour le moment une véritable réussite. Lors de sa prise de pouvoir après la dernière Coupe du monde au Japon, Fabien Galthié avait annoncé vouloir préparer le XV de France à accueillir le Monde en 2023 et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus sont prêts. Parmis les meilleures nations au monde, la France est même annoncée grande favorite pour un Mondial qui se tiendra sur ses terres.

On ne connait toujours pas les successeurs de Labit et Ghezal

Mais que se passera-t-il après ? Car à moins d’un de cette Coupe du monde, le staff français commence à perdre des pièces importantes. Les premiers à ne pas avoir voulu prolonger sont Laurent Labit et Karim Ghezal, qui prendront les rênes du Stade Français après la Coupe du monde 2023. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois qu’on est au courant de ces départs, mais leurs possibles successeurs ne sont toujours pas connus.

Après l’échec Racing 92, Giroud file à l’UBB

Un nouveau départ a été récemment entériné, puisque Thibault Giroud ne poursuivra pas sa mission auprès du XV de France après le Mondial 2023. Le directeur de la performance des Bleus a en effet décidé de s’engager avec l’Union Bordeaux-Bègles pour la saison prochaine selon Sud-Ouest , où il retrouvera notamment Yannick Bru. Mais tout n’est pas noir, puisque certains ont décidé de poursuivre leur travail auprès de Galthié même après la Coupe du monde.

« Fabien a prolongé, Servat a prolongé, Edwards a prolongé, Ibañez va prolonger »