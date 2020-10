Rugby

Rugby - Top 14 : Quesada explique la défaite contre le Racing !

Publié le 25 octobre 2020 à 17h35 par A.D.

Ce samedi, le Stade Français a perdu son duel face au Racing 92. A l'issue de la partie, Gonzalo Quesada a analysé la défaite de son équipe.

Ce samedi, le Stade Français recevait son voisin francilien du Racing 92 à Jean-Bouin. A la suite d'une bataille très serré, le club emmené par Gonzalo Quesada a vu le match lui passer sous le nez à la toute dernière seconde (défaite 25-27). A l'issue de la partie, le coach du Stade Français a estimé que son équipe avait fait une erreur qui lui avait été fatale.

«On fait une grosse erreur, et cela nous coûte très cher»