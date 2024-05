Rugby - Top 14 : Des stars anglaises vont débarquer !

Axel Cornic

Comme souvent les années post-Mondial, le Top 14 voit de nombreuses stars étrangères arriver. Mais le phénomène s’est accentué cette année, avec d’ailleurs de très gros noms du XV de la Rose qui ont décidé de signer pour des clubs français comme Owen Farrell au Racing 92 ou encore Manu Tuilagi à Bayonne et Billy Vunipola à Montpellier. Et ce n’est pas fini !

Le Top 14 confirme sa réputation de plus grand championnat de la planète rugby. Alors que la plupart des championnats étrangers se sont totalement ramassés lors de la crise du Covid-19, la France a réussi à en sortir par le haut. Ce n’est pas le cas pour les Anglais, dont les clubs traversent une profonde crise et certains comme les Wasps ont même été obligés de mettre la clé sous la porte.

Rugby : Il veut devenir le boss de la FRR https://t.co/2NO5oCabgb pic.twitter.com/WGnwfbXT91 — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Le gotha anglais sera en France

Cela a en grande partie contribué à un énorme exode outre-Manche et la saison prochaine on va voir plusieurs stars du XV de la Rose en Top 14. C’est le cas de l’ancien capitaine Owen Farrell, qui a signé pour deux ans avec le Racing 92, ou encore de Billy Vunipola qui a décidé de rejoindre le MHR de Bernard Laporte. Même des clubs plus modestes comme Brive et Bayonne ont réussi à attirer des illustres internationaux, avec Courtney Lawes et Manu Tuilagi.

Jonny May attend un signe du Top 14