Rugby : Revenu de l’enfer, Bastareaud se lâche sur son calvaire

Publié le 30 octobre 2022 à 12h35 - mis à jour le 30 octobre 2022 à 13h04

Axel Cornic

Grande star du rugby français, Mathieu Bastareaud est passé par des périodes noires au cours de sa carrière. Cela a été le cas tout récemment, puisqu’il y a un an il était victime d'une terrible blessure aux deux genoux et certains ont pensé sa carrière finie. A 34 ans, il a pourtant retrouvé les terrains avec son ancien club du RCT, qui comme lui semble se relancer depuis le début de la saison.

La troisième journée de Top 14 a été un grand moment pour Mathieu Bastareaud. Un peu moins d'un an après être évacué sur une civière, le trois-quart centre reconverti en troisième-ligne a fait son grand retour sur les terrains de Top 14, lors de la réception de Clermont au stade Mayol. Titulaire avec le RCT, il joué au total une cinquantaine de minutes, avec une victoire au bout... et une toute nouvelle vie qui a commencé.

« Si pendant ma convalescence, j’avais lu tous les journaux et tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, j’aurais arrêté »

Car il y a seulement quelques mois, peu de personne misaient sur un retour à la compétition de Mathieu Bastareaud. Il faut dire qu’à 34 ans, il sortait d’une période totale de deux ans sans jouer, avec pas moins de trois blessures aux genoux. « Si pendant ma convalescence, j’avais lu tous les journaux et tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, j’aurais arrêté » a confié Bastareaud, dans un entretien accordé au Parisien. « Quand j’ai décidé que je voulais revenir, j’ai tracé un cercle autour de moi et je n’ai voulu y mettre à l’intérieur que les gens positifs, mais qui me disaient la vérité ».

« Tu vois tout noir, tu te dis que tu pars de trop loin »

« Les premières semaines ont été difficiles. J’étais en chaise roulante, avec zéro autonomie. Je ne pouvais pas marcher, pas aller aux toilettes ni me laver seul. Là, tu vois tout noir, tu te dis que tu pars de trop loin » a poursuivit cl'international aux 54 sélections avec le XV de France. « L’important, c’est de ne pas avoir de regrets, ne pas se dire “et si” dans quelques années. Ça, c’est le pire pour un sportif. À Toulon, j’ai pu m’entraîner dans un cadre professionnel, profiter du staff, et ça a été un vrai plus par rapport au moment où je faisais ça dans mon coin après mon départ de Lyon ».

« Le RCT ? Pour moi et ma famille, c’était la meilleure solution »

Justement, le changement de club semble avoir été un facteur crucial dans ce retour, puisque Mathieu Bastreaud a quitté le LOU pour se relancer dans son ancien club du RCT. « Je n’ai pas senti que le club croyait réellement en ma capacité à revenir, étant donné qu’ils avaient recruté à mon poste. Je ne suis pas bête. Malgré les beaux discours, je sais comment ça se passe » a-t-il révélé, toujours dans les colonnes du Parisien . « Ma situation personnelle a joué aussi, puisque ma femme et mes enfants vivaient ici pendant que j’étais seul à Lyon. Pour moi et ma famille, c’était la meilleure solution ».

