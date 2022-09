Rugby

Le calvaire de Bastareaud est terminé, tout savoir sur sa décision

Publié le 17 septembre 2022 à 02h35 par Axel Cornic

Après une véritable traversée du désert et alors qu’on l’annonçait fini pour le rugby, Mathieu Bastareaud a signé un nouveau contrat avec le RCT et va donc faire son retour en Top 14. Pour rappel, le trois-quart centre ou troisième-ligne avait été victime d’une grave blessure aux deux genoux en novembre 2021, alors qu’il portait le maillot du LOU.

Un peu moins d’un an après, il est de retour. Star du rugby tricolore, Mathieu Bastareaud a connu une période extrêmement compliquée depuis cette blessure aux deux genoux, à l’automne 2021. A 33 ans, on le pensait perdu pour le rugby, mais il a finalement fait son grand retour. Après avoir subi deux opérations, une longue convalescence et surtout une réathlétisation très compliquée, Bastarocket a finalement signé un contrat d’un an avec le RCT.

𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔-𝗕𝗔𝗖𝗞 🔴⚫️ pic.twitter.com/Ge6Zhv3Zbo — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) September 15, 2022

« Je suis très heureux de signer officiellement un nouveau contrat avec le Rugby Club Toulonnais »

Forcément, le natif de Créteil était aux anges après cet immense exploit. « Je suis très heureux de signer officiellement un nouveau contrat avec le Rugby Club Toulonnais. Je remercie les équipes médicales, les staffs et les joueurs qui m’ont accompagné durant ces derniers mois et qui m’ont accueilli ici les bras ouverts » a déclaré Mathieu Bastareaud, sur le site officiel du RCT. « Je remercie également mon entourage familial sans qui je n’aurais pas eu la force mentale de rebondir et de retrouver les terrains aujourd’hui. Désormais, j’ai qu’un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d’en offrir à tous les supporters Rouge & Noir. Et si cela peut s’accompagner de grandes victoires, je serai comblé… ».

« Mathieu a fait preuve d’une abnégation exceptionnelle pour retrouver ses aptitudes physiques qui font sa force »

A Toulon, on est également très contents de pouvoir retrouver un jouer qui a marqué l’histoire du club. « Mathieu a fait preuve d’une abnégation exceptionnelle pour retrouver ses aptitudes physiques qui font sa force » a confié le président Bernard Lemaître. « Outre toutes les qualités qu’on lui connaît, Mathieu va apporter son expérience et son leadership au groupe et ainsi faire partie des leaders qui rassurent et guident l’équipe. Nous sommes ravis de le compter parmi nous et nous souhaitons lui offrir la fin de carrière qu’il mérite ».

Bastareaud, successeur d’Etzebeth ?

Ce coup arrange le club varois, qui se devait de renforcer sa troisième-ligne. Le RCT a en effet perdu Eben Etzebeth, qui a décidé de quitter prématurément la France et le Top 14, pour retrouver l’Afrique du Sud. Ainsi, Pierre Mignoni et Franck Azéma ne peuvent compter que sur Sergio Parisse au poste de numéro 8, avec Facundo Isa qui est actuellement retenu par l'Argentine pour le Rugby Champioship. Un profil comme celui de Bastareaud est donc précieux pour le RCT, même si on ne peut pas s’empêcher de se demander s’il pourra véritablement évoluer avec continuité après une longue période d’inactivité.